«Краснодар» лидирует в РПЛ с 29 очками, «Локо» и ЦСКА отстают на два балла, «Зенит» – на три. «Балтика» – пятая, «Спартак» – шестой, «Динамо» – девятое
«Краснодар» лидирует в Мир РПЛ после 13 туров.
Сегодня команда Мурада Мусаева обыграла «Рубин» (1:0), набрала 29 очков и занимает первое место в таблице.
По 27 очков набрали «Локомотив» и ЦСКА, железнодорожники опережают армейцев по дополнительным показателям.
Четвертым идет «Зенит» (26 очков), «Балтика» – пятая (24), «Спартак» – шестой (22).
«Динамо», проигравшее сегодня «Зениту», идет на 9-м месте с 16 очками.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
