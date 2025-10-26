«Краснодар» лидирует в РПЛ с 29 очками, «Локо» и ЦСКА отстают на два балла, «Зенит» – на три. «Балтика» – пятая, «Спартак» – шестой, «Динамо» – девятое

«Краснодар» лидирует в Мир РПЛ после 13 туров.

Сегодня команда Мурада Мусаева обыграла «Рубин» (1:0), набрала 29 очков и занимает первое место в таблице.

По 27 очков набрали «Локомотив» и ЦСКА, железнодорожники опережают армейцев по дополнительным показателям.

Четвертым идет «Зенит» (26 очков), «Балтика» – пятая (24), «Спартак» – шестой (22).

«Динамо», проигравшее сегодня «Зениту», идет на 9-м месте с 16 очками.