Отец Ямаля после класико: «Слава богу, что ему всего 18. Увидимся в Барселоне»
Отец Ламина Ямаля опубликовал провокационный пост посте класико.
«Барселона» проиграла «Реалу» со счетом 1:2. Ямаль отыграл весь матч и не отметился результативными действиями.
«Слава богу, что ему всего 18. Увидимся в Барселоне», – написал Мунир Насрауи в инстаграме, приложив фото сына.
Винисиус насмехался над Ямалем во время класико. После игры бразилец сказал «ты много болтаешь» и попытался подбежать к испанцу, когда тот предложил «встретиться снаружи»
«Жалуются, жульничают». Как Ямаль взбесил «Реал» перед класико
«Реал» забрал класико! «Барса» не смогла даже с Ямалем – Алонсо им воспользовался
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: COPE
