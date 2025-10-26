Отец Ямаля после класико: «Слава богу, что ему всего 18. Увидимся в Барселоне»

Отец Ламина Ямаля опубликовал провокационный пост посте класико.

«Барселона » проиграла «Реалу » со счетом 1:2. Ямаль отыграл весь матч и не отметился результативными действиями.

«Слава богу, что ему всего 18. Увидимся в Барселоне», – написал Мунир Насрауи в инстаграме, приложив фото сына.

Винисиус насмехался над Ямалем во время класико. После игры бразилец сказал «ты много болтаешь» и попытался подбежать к испанцу, когда тот предложил «встретиться снаружи»

