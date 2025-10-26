Алонсо о словах Ямаля про «Реал»: «Команда и так была очень мотивирована. Мы говорили о том, насколько важен этот матч – не только из-за 3 очков, но и из-за всего, что он может означать»

Хаби Алонсо рассказал, повлияли ли слова Ламина Ямаля на настрой «Реала» в класико.

Мадридский клуб обыграл «Барселону» со счетом 2:1 в 10-м туре Ла Лиги. Перед игрой вингер каталонцев на стриме медиафутбольной лиги Kings League заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются ».

«Команда и так была очень мотивирована. Мы заранее говорили о том, насколько важен этот матч, не только из-за трех очков, но и из-за всего, что он может означать. Больше всего я рад за ребят, им было нужно это ощущение, что они могут выиграть важный матч».

О недовольстве Винисиуса из-за замены

«Я могу извлечь много позитивного из матча, я видел много хорошего в исполнении Вини, но я не хочу терять концентрацию. Об этом мы еще поговорим. Вини провел великолепный матч, тоже внес свой вклад», – сказал главный тренер «Реала».