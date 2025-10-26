«Разговоры ничего не стоят. Вперед, «Мадрид». Беллингем после победы в класико

Джуд Беллингем выложил пост после победы в класико.

«Барселона » проиграла «Реалу » со счетом 1:2 в 10-м туре Ла Лиги . Беллингем отдал ассист на Килиана Мбаппе и забил победный гол.

После матча хавбек «Реала» опубликовал несколько фотографий с игры. Пост он сопроводил следующими словами: «Разговоры ничего не стоят. Вперед, «Мадрид».

Перед игрой вингер каталонского клуба Ламин Ямаль на стриме медиафутбольной лиги Kings League заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются» .