Каррагер о Габриэле: «Никто в АПЛ не влияет на игру сильнее – даже Холанд. Подумайте о сухих матчах «Арсенала», о том, как он опасен на стандартах»
Сегодня «Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» (1:0) в рамках АПЛ. Участие в матче защитника «канониров» Габриэла Магальяэса было под вопросом из-за небольшого повреждения, но он провел всю игру на поле.
Каррагер считает, что игроки «Кристал Пэлас» были не рады появлению бразильца в заявке на матч.
«Сейчас он сильнее всех в АПЛ влияет на игру. Думаю, можно так утверждать.
Подумайте о сухих матчах «Арсенала», о статистике команды в обороне (три пропущенных мяча за 9 матчей АПЛ – Спортс’‘), о том, как он опасен на стандартах. Никто не влияет на игру сильнее Габриэла, возможно, даже Эрлинг Холанд», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.
