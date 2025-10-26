  • Спортс
  • У Дьокереша нет голов в пяти матчах АПЛ подряд. Форвард «Арсенала» забивал только «Лидсу» и «Форест» в лиге
У Дьокереша нет голов в пяти матчах АПЛ подряд. Форвард «Арсенала» забивал только «Лидсу» и «Форест» в лиге

Виктор Дьокереш не может забить в АПЛ в пяти матчах подряд.

Сегодня форвард «Арсенала» отыграл весь матч с «Кристал Пэлас» (1:0) и остался без голов.

Швед не забивает в чемпионате Англии с 13 сентября – пять игр подряд.

За 9 матчей в АПЛ Дьокереш забил три гола: дубль «Лидсу» и гол «Ноттингем Форест».

Статистику Виктора можно найти здесь.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
