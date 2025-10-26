Артета об 1:0 с «Кристал Пэлас»: «Важная победа над хорошей командой, никто не создает против них много моментов. Я очень рад, мы знали о сложности матча»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил победу над «Кристал Пэлас».

«Канониры» выиграли матч 9-го тура АПЛ со счетом 1:0.

«Я очень рад, потому что мы знали о сложности матча. Это была важная победа над хорошей командой. Сегодня мы были хладнокровны и превосходно действовали в обороне. Никто не создает много опасных моментов [против «Кристал Пэлас »] из-за их подхода к игре.

Они [игроки] заслужили это. То, как они играют, то, как они хотят победить, – это удивительно. Пять замен сегодня снова сильно изменили ситуацию.

Вы видите другие результаты в Премьер-лиге... Нужно играть очень хорошо, чтобы побеждать», – сказал Артета .