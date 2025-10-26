Андрей Мостовой о голе «Динамо»: «Был очень сильно удивлен, что его засчитали. В движении малейшее касание сбивает, у меня ноги заплелись»

Андрей Мостовой удивлен, что гол «Динамо» «Зениту» засчитали.

«Зенит» выиграл матч Мир РПЛ со счетом 2:1. «Динамо» открыло счет на 26-й минуте – Бителло забил с передачи Данила Глебова. Атака началась после того, как Андрей Мостовой потерял мяч на чужой половине поля в борьбе с Хуаном Касересом .

– Как принял решение бить пяткой?

– За секунду. Видел, что есть зона, нужно срезать угол, чтобы быть первым на мяче. Это машинально.

– Сергей Семак считает, что в моменте с голом «Динамо» был фол.

– Когда находился на поле, была стопроцентная уверенность, что ВАР посмотрит и гол отменят. Был очень сильно удивлен, что гол засчитали. Когда находишься в движении, малейшее касание сбивает, у меня ноги заплелись.

– Как судья прокомментировал?

– Сказал «enough» («достаточно» – Спортс’‘) на английском, – сказал вингер «Зенита».

