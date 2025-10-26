  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Андрей Мостовой о голе «Динамо»: «Был очень сильно удивлен, что его засчитали. В движении малейшее касание сбивает, у меня ноги заплелись»
27

Андрей Мостовой о голе «Динамо»: «Был очень сильно удивлен, что его засчитали. В движении малейшее касание сбивает, у меня ноги заплелись»

Андрей Мостовой удивлен, что гол «Динамо» «Зениту» засчитали.

«Зенит» выиграл матч Мир РПЛ со счетом 2:1. «Динамо» открыло счет на 26-й минуте – Бителло забил с передачи Данила Глебова. Атака началась после того, как Андрей Мостовой потерял мяч на чужой половине поля в борьбе с Хуаном Касересом.

– Как принял решение бить пяткой?

– За секунду. Видел, что есть зона, нужно срезать угол, чтобы быть первым на мяче. Это машинально.

– Сергей Семак считает, что в моменте с голом «Динамо» был фол.

– Когда находился на поле, была стопроцентная уверенность, что ВАР посмотрит и гол отменят. Был очень сильно удивлен, что гол засчитали. Когда находишься в движении, малейшее касание сбивает, у меня ноги заплелись.

– Как судья прокомментировал?

– Сказал «enough» («достаточно» – Спортс’‘) на английском, – сказал вингер «Зенита».

Царский гол Мостового! Пяткой в дальний – запустил камбэк «Зенита» против «Динамо»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
logoАндрей Мостовой
logoЗенит
logoсудьи
logoХуан Касерес II
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
logoАлексей Сухой
logoпремьер-лига Россия
logoБителло
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой пяткой забил «Динамо» с паса Глушенкова. Это первый гол вингера «Зенита» с игры в этом сезоне РПЛ
сегодня, 15:30Фото
Экс-судья Федотов о падении Мостового перед голом «Динамо»: «Я не увидел фола. Он отказался от борьбы и просто дорисовал, мяч правильно засчитали»
сегодня, 15:24
Игроки «Зенита» высказывали претензии Сухому за то, что он не зафиксировал фол на Мостовом в начале голевой атаки «Динамо». ВАР подтвердил решение судьи
сегодня, 15:21Фото
Главные новости
Гвардиола не волнуется из-за отставания от «Арсенала»: «Волновался, когда «Сити» шел 14-м, а «Ливерпуль» опережал нас на 6-7 очков. Осенью я не думаю о том, что произойдет, если я не выиграю АПЛ»
3 минуты назад
«Ламин и Винисиус поупражнялись в нарциссизме. Обоих нужно критиковать, но никто в «Барсе» и «Реале» не способен им ничего сказать». Канисарес о стычке в класико
6 минут назад
Бителло о судействе в матче с «Зенитом»: «Сухой потерял контроль с самого начала. Он зафиксировал слишком много фолов у «Динамо», в нашу пользу вообще не свистел»
20 минут назад
«Лацио» – «Ювентус». 1:0 – Башич забил дальним ударом на 9-й минуте! Онлайн-трансляция
20 минут назадLive
Фанаты «Реала» скандировали «Негрейра, Негрейра» перед отменой первого пенальти в матче с «Барселоной»
21 минуту назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Лацио», «Фиорентина» вырвала ничью с «Болоньей», «Рома» одолела «Сассуоло» в гостях
30 минут назадLive
Зорг о Ямале против «Реала»: «Сегодня ему было непросто – повлияла атмосфера «Бернабеу», возможно. После травмы он еще не вышел на свой уровень»
38 минут назад
Победный гол «Реала» в класико нужно было отменить из-за фола Хейсена на Кубарси, считает экс-судья Фернандес: «Удар показался мне сильным. ВАР следовало вмешаться»
42 минуты назад
Андрей Мостовой о показе матча «Зенит» – «Динамо» вместо класико: «Понимал, что мы сместили Ямаля и Мбаппе Тюкавиным и Мостовым. Нет разницы вообще»
53 минуты назад
Итурральде об ударе Хейсена локтем в шею Кубарси перед голом Беллингема: «Мяч засчитан справедливо, это неосторожный контакт, а не безрассудный. И Пау все равно не успевал»
59 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Реал» победил «Барселону», «Райо» против «Алавеса», «Атлетико» сыграет с «Бетисом» в понедельник
13 минут назадLive
Бурруль об ударе Хейсена локтем в шею Кубарси перед голом Беллингема: «Столкновение произошло потому, что он прыгнул выше, а Пау находился за спиной. У руки естественное движение»
18 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет со «Страсбуром», «Лилль» забил 6 голов «Мецу», «Ницца» победила «Ренн»
24 минуты назад
Максименко сравнялся с Филимоновым по числу матчей за «Спартак» – по 211. Среди вратарей больше только у Дасаева и Маслаченко
29 минут назад
Оздоев сделал дубль в матче с «Волосом». У хавбека ПАОК 5 (3+2) очков в 8 матчах чемпионата Греции
35 минут назад
Мусаев об 1:0 с «Рубином»: «Победа «Краснодара» заслуженная, но нельзя допускать такую игру, как во 2-м тайме. Есть претензии к вышедшим на замену»
41 минуту назад
Соболев сыграл 42 матча в CS в октябре. Нападающий ранее перестал играть в Доту
сегодня, 19:12Киберспорт
Каррагер о Габриэле: «Никто в АПЛ не влияет на игру сильнее – даже Холанд. Подумайте о сухих матчах «Арсенала», о том, как он опасен на стандартах»
сегодня, 19:00
Бителло о судействе с «Зенитом»: «Были фолы как в пользу «Динамо», так и в пользу соперника, которые судья не свистнул. Но это часть футбола»
сегодня, 18:52
Гол Виктора Са принес «Краснодару» победу над «Рубином» – 1:0
сегодня, 18:40