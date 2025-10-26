Мостовой пяткой забил «Динамо» с паса Глушенкова. Это первый гол вингера «Зенита» с игры в этом сезоне РПЛ
Андрей Мостовой забил пяткой в матче «Зенит» – «Динамо».
На 42-й минуте вингер «Зенита» пяткой замкнул пас Максима Глушенкова и забил с рикошетом от штанги.
Это пятый гол Мостового в этом сезоне РПЛ и первый – с игры. Остальные четыре он забил с пенальти. Больше Андрея в «Зените» в этом сезоне лиги забил только Глушенков (6).
Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Мир РПЛ.
Опубликовал: Михаил Большаков
