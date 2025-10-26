  • Спортс
  • Игроки «Зенита» высказывали претензии Сухому за то, что он не зафиксировал фол на Мостовом в начале голевой атаки «Динамо». ВАР подтвердил решение судьи
26

Игроки «Зенита» были недовольны тем, что гол «Динамо» засчитали.

«Динамо» открыло счет на 26-й минуте матча Мир РПЛБителло забил с передачи Данила Глебова.

Атака началась после того, как Андрей Мостовой потерял мяч на чужой половине поля в борьбе с Хуаном Касересом.

После гола Мостовой, Вендел и другие игроки «Зенита» высказывали недовольство судье Алексею Сухому из-за того, что он не зафиксировал нарушение правил.

Фото: скриншоты трансляции «Матч ТВ»

ВАР изучил момент и подтвердил взятие ворот.

Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

