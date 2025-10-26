Экс-судья Федотов о падении Мостового перед голом «Динамо»: «Я не увидел фола. Он отказался от борьбы и просто дорисовал, мяч правильно засчитали»

Игорь Федотов высказался о падении Андрея Мостового перед голом «Динамо».

Бело-голубые играют на выезде с «Зенитом » в 13-м туре Мир РПЛ (1:1, первый тайм).

«Динамо» открыло счет на 26-й минуте – Бителло забил с передачи Данила Глебова.

Атака началась после того, как Андрей Мостовой потерял мяч на чужой половине поля в борьбе с Хуаном Касересом.

«Я не увидел фола. Мостовой отказался от борьбы и просто дорисовал. Мяч был под ногой, можно было спокойно продолжать движение. Так что правильно засчитали гол.

ВАР проверял, но тоже не увидел явной ошибки Сухого», – сказал бывший арбитр Игорь Федотов .