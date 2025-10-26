  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-судья Федотов о падении Мостового перед голом «Динамо»: «Я не увидел фола. Он отказался от борьбы и просто дорисовал, мяч правильно засчитали»
16

Экс-судья Федотов о падении Мостового перед голом «Динамо»: «Я не увидел фола. Он отказался от борьбы и просто дорисовал, мяч правильно засчитали»

Игорь Федотов высказался о падении Андрея Мостового перед голом «Динамо».

Бело-голубые играют на выезде с «Зенитом» в 13-м туре Мир РПЛ (1:1, первый тайм). 

«Динамо» открыло счет на 26-й минуте – Бителло забил с передачи Данила Глебова.

Атака началась после того, как Андрей Мостовой потерял мяч на чужой половине поля в борьбе с Хуаном Касересом.

«Я не увидел фола. Мостовой отказался от борьбы и просто дорисовал. Мяч был под ногой, можно было спокойно продолжать движение. Так что правильно засчитали гол.

ВАР проверял, но тоже не увидел явной ошибки Сухого», – сказал бывший арбитр Игорь Федотов

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoАндрей Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
logoЗенит
logoАлексей Сухой
Игорь Федотов
logoсудьи
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Зенит» – «Динамо». 2:1 – Мантуан вывел хозяев вперед. Онлайн-трансляция
9 минут назадLive
У Дьокереша нет голов в пяти матчах АПЛ подряд. Форвард «Арсенала» забивал только «Лидсу» и «Форесту» в лиге
14 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Лацио», «Рома» в гостях у «Сассуоло»
16 минут назадLive
У «Арсенала» 7 побед подряд. Поражений нет в 10 матчах
19 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» одолел «Кристал Пэлас», «Ман Сити» проиграл «Астон Вилле» в гостях, «Эвертон» против «Тоттенхэма»
20 минут назад
«Реал» – «Барселона». 2:1 – Беллингем забил и ассистировал Мбаппе, Фермин отличился с паса Рэшфорда. Онлайн-трансляция
20 минут назадLive
«Ман Сити» проиграл и не забил впервые с августа – 0:1 с «Астон Виллой». Было 9 матчей без поражений
22 минуты назад
У Мбаппе 18 (16+2) очков в 13 матчах сезона. Форвард «Реала» забил «Барселоне»
29 минут назад
У Мбаппе 6 голов в пяти класико. Форвард «Реала» забивает «Барсе» четыре матча подряд
32 минуты назад
Пенальти в класико отменен верно, считает экс-судья Итурральде: «Именно Винисиус атаковал то место, куда ставил ногу Ямаль»
36 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет со «Страсбуром», «Лилль» забил 6 голов «Мецу», «Ницца» против «Ренна»
3 минуты назадLive
«Краснодар» – «Рубин». Кордоба, Сперцян и Даку играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:45
6 минут назад
У Рэшфорда 5+5 в 13 матчах за «Барселону» – Маркус отдал ассист на Фермина в класико
12 минут назад
«Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» на выезде – 0:1. Кэш забил победный мяч на 19-й, гол Холанда на 90-й отменили из-за офсайда
22 минуты назад
Гол Эзе принес «Арсеналу» победу над «Кристал Пэлас» – 1:0
24 минуты назад
У Беллингема два матча подряд результативные действия за «Реал» – победный гол с «Ювентусом» и гол и ассист на Мбаппе в класико
27 минут назад
«Байер» – «Фрайбург». 2:0 – Тапсоба и Поку забили. Онлайн-трансляция
35 минут назадLive
У Глушенкова 6+3 в 11 матчах сезона РПЛ – хавбек «Зенита» ассистировал Мостовому в игре с «Динамо»
35 минут назад
Чемпионат Нидерландов. ПСВ в гостях у «Фейеноорда»
25 минут назадLive
Нани считает, что Ямаля не стоит сравнивать с Месси и Роналду: «Иначе мы разрушим то, каким хотели бы видеть Ламина. Давление убивает игроков»
сегодня, 15:13