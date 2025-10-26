  • Спортс
У Мбаппе прервалась серия из семи реализованных пенальти – Шченсны парировал удар форварда «Реала» в класико

Килиан Мбаппе не забил «Барсе» с пенальти.

Войчех Шченсны отразил удар нападающего «Реала» на 52-й минуте матча 10-го тура Ла Лиги (1:2, второй тайм).

Таким образом, прервалась серия из семи подряд реализованных пенальти Мбаппе. В последний раз до этого француз не забил с точки в мае этого года в матче с «Реал Сосьедад», однако в том случае Килиан добил мяч в сетку сразу после сэйва Унаи Марреро

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
