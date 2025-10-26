Карпин 11 матчей подряд не может обыграть Семака. Последняя победа – больше 6 лет назад

Сергей Семак 11 матчей подряд не уступает Валерию Карпину.

Сегодня «Зенит» обыграл «Динамо» в Мир РПЛ (2:1).

Это был 14-й матч между Семаком и Карпиным в качестве тренеров. Семак выиграл 9 из них, Карпин – два, три раза была ничья.

Карпин не может обыграть Семака 11 матчей подряд. В последний раз тренер «Динамо» обыгрывал соперника еще в «Ростове» в мае 2019 года (1:0). С тех пор Семак выиграл 8 матчей и трижды сыграл с командами Карпина вничью.