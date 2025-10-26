У «Динамо» 3 поражения, 1 победа и 1 ничья в 5 последних матчах

«Динамо» проиграло 3 из 5 последних матчей.

Сегодня команда Валерия Карпина уступила «Зениту » со счетом 1:2 в 13-м туре Мир РПЛ .

В пяти последних матчах московский клуб одержал лишь одну победу – над «Крыльями Советов» в Фонбет Кубке России (4:0). Также на этом отрезке бело-голубые потерпели 3 поражения, в том числе от «Краснодара» в серии пенальти (0:0, пен. 2:4), и один раз сыграли вничью.

1 ноября «Динамо » встретится с «Рубином».