«Зенит» не проигрывает 14 матчей подряд: 11 побед, 3 ничьих. Дальше – «Локомотив»

«Зенит» не проигрывает с начала августа.

Сегодня команда Сергея Семака обыграла «Динамо» (2:1) в Мир РПЛ.

В последний раз петербуржцы уступали 9 августа – «Ахмату» (0:1). С тех пор они одержали во всех турнирах 11 побед и трижды сыграли вничью.

1 ноября «Зенит» дома встретится с «Локомотивом» в Мир РПЛ.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
