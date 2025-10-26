«Зенит» не проигрывает 14 матчей подряд: 11 побед, 3 ничьих. Дальше – «Локомотив»
«Зенит» не проигрывает с начала августа.
Сегодня команда Сергея Семака обыграла «Динамо» (2:1) в Мир РПЛ.
В последний раз петербуржцы уступали 9 августа – «Ахмату» (0:1). С тех пор они одержали во всех турнирах 11 побед и трижды сыграли вничью.
1 ноября «Зенит» дома встретится с «Локомотивом» в Мир РПЛ.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
