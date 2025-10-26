1

Педри о сезоне «Барселоны»: «Я бы оценил на 6-7. Надеюсь, в класико будет оценка 10»

Педри оценил текущий сезон «Барселоны» перед матчем с «Реалом».

Команды сегодня проведут класико в рамках 10-го тура Ла Лиги. Игра начнется в 18:15 по московскому времени.

«Что ж, по правде говоря, мы начали неплохо, но в последнее время нам нужно кое-что улучшить. Мы это заметили, и точно знаем, что нужно сделать.

Отлично, что вместе с тренером и техническим персоналом мы работаем над исправлением ошибок, которые допустили ранее.

Если бы мне пришлось оценивать [сезон], я бы поставил оценку между 6 и 7, но надеюсь, что в воскресенье наша оценка будет 10», – сказал полузащитник «Барсы» в интервью DAZN.

Педри перед «Реалом»: «Барса» постарается доминировать и контролировать игру. Мы выиграли все матчи у них в прошлом сезоне – надеюсь, в этом будет так же»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Barca Universal
