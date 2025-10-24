  • Спортс
Педри перед «Реалом»: «Барса» постарается доминировать и контролировать игру. Мы выиграли все матчи у них в прошлом сезоне – надеюсь, в этом будет так же»

Педри заявил, что «Барселона» постарается доминировать над «Реалом».

26 октября команды сыграют в матче Ла Лиги.

«Мы были на невероятном уровне в прошлом сезоне. Нужно к нему вернуться. В прошлом сезоне мы смогли выиграть у мадридцев все матчи. Надеюсь, что в этом будет так же. С нетерпением жду класико – это тот матч, в котором все хотят принять участие.

Но не нужно принимать во внимание то, в какой форме команды подходят к этому матчу. В класико предыдущие матчи мало что значат. Тем не менее после Лиги чемпионов мы выйдем на поле уверенными и полными желания показать хорошую игру.

Если говорить о «Реале», то они стараются больше владеть мячом и действуют мощно в атаке. Будет сложно, но мы постараемся доминировать над ними и контролировать игру», – сказал полузащитник «Барселоны» Педри.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
