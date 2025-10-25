Журова про Садыгова и долги по зарплатам в «Серике»: «Вокруг нас и так не самая приятная обстановка, хватает проблем, а тут еще это. Эта история негативно скажется на нашей репутации»

Светлана Журова раскритиковала деятельность бизнесмена Туфана Садыгова.

Сообщалось, что экс-инвестор «Химок» приобрел 50% акций «Серик Беледиеспор ». Игроки турецкой команды почти два месяца не получают зарплату.

«Бизнес есть бизнес, но удивляет, что человек не оценивает свои финансовые возможности. Вокруг нас и так не самая приятная обстановка, хватает проблем, а тут еще эта ситуация.

Надо, конечно, оценивать свои силы. Особенно когда у тебя здесь не получилось, думал, что там сработает. Ну, если ты не знаешь этого, не получается у тебя – не делай.

Очевидно, что вся эта история негативно скажется на нашей репутации, потому что футбол – один из самых популярных видов спорта. Конечно, Садыгов не первый бизнесмен, оказавшийся в непростой ситуации, но вы же понимаете, что если в вопросе фигурирует Россия, то во всем, конечно же, виновата Россия. Поэтому – да, хорошего в этом ничего нет», – отметила депутат Госдумы РФ.