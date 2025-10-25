Киву про 1:3 с «Наполи»: «Игроки «Интера» потратили много энергии на споры со скамейкой соперника, когда нужно было сохранять концентрацию. Но 1-й тайм был прекрасен, мы доминировали»

Кристиан Киву прокомментировал поражение от «Наполи» (1:3).

«Я хочу говорить о футболе, о том хорошем, что сделали наши парни, чтобы оставаться в игре. Мы дважды попали в штангу, оказались в роли догоняющих, несмотря на правильную реакцию, а во втором тайме отчасти лишились сбалансированности, пропустили второй гол, но смогли вернуться в игру благодаря пенальти.

После этого мы потратили много энергии на споры с их скамейкой и больше не нашли в себе сил на то, чтобы перевернуть игру. Споры – это бесполезная трата энергии, а нам нужно было сохранять концентрацию.

Я горжусь тем, что сделала команда, и я даже больше уверен в ней, чем прежде. Я видел прекрасный первый тайм, нам удавалось доминировать, мы приехали играть в футбол. К сожалению, таков футбол, нам, видимо, чего-то не хватало», – сказал главный тренер «Интера » в эфире DAZN.