«Наполи» победил «Интер» впервые с мая 2023-го – после двух поражений и трех ничьих
«Наполи» победил «Интер» впервые за два с половиной года.
Команда Антонио Конте обыграла миланцев в 8-м туре Серии А со счетом 3:1.
Последняя победа до этого дня датирована маем 2023 года. Затем «Интер» одержал две победы подряд, а еще три матча завершились вничью. До мая 2023-го «Наполи» тоже долго не мог победить – на протяжении семи игр.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?6102 голоса
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости