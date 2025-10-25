«Наполи» победил «Интер» впервые с мая 2023-го – после двух поражений и трех ничьих

«Наполи» победил «Интер» впервые за два с половиной года.

Команда Антонио Конте обыграла миланцев в 8-м туре Серии А со счетом 3:1.

Последняя победа до этого дня датирована маем 2023 года. Затем «Интер » одержал две победы подряд, а еще три матча завершились вничью. До мая 2023-го «Наполи » тоже долго не мог победить – на протяжении семи игр.