«Наполи» прервал 7-матчевую победную серию «Интера»
«Интер» проиграл после семи побед подряд.
Команда Кристиана Киву уступила «Наполи» в 8-м туре Серии А – 1:3.
Перед этим миланцы выиграли у «Юниона» (4:0), «Ромы» (1:0), «Кремонезе» (4:1), «Славии» (3:0), «Кальяри» (2:0), «Сассуоло» (2:1) и «Аякса» (2:0).
29 октября «Интер» сыграет с «Фиорентиной».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
