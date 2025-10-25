«Наполи» прервал 7-матчевую победную серию «Интера»

«Интер» проиграл после семи побед подряд.

Команда Кристиана Киву уступила «Наполи » в 8-м туре Серии А – 1:3.

Перед этим миланцы выиграли у «Юниона» (4:0), «Ромы» (1:0), «Кремонезе» (4:1), «Славии» (3:0), «Кальяри» (2:0), «Сассуоло» (2:1) и «Аякса» (2:0).

29 октября «Интер » сыграет с «Фиорентиной».