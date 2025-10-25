«Интер» заработал пенальти в игре с «Наполи» – мяч попал в руку Буонджорно после удара Лаутаро головой. Чалханоглу забил с точки
«Интер» забил «Наполи» с пенальти.
Команды встречаются в 8-м туре Серии А (3:1, второй тайм).
На 57-й минуте мяч после удара Лаутаро Мартинеса головой попал в оставленную руку Алессандро Буонджорно. Главный судья Маурицио Мариани изначально не увидел поводов для пенальти. ВАР пригласил арбитра изучить повтор, после чего тот поменял решение.
Хакан Чалханоглу реализовал удар с точки.
Изображение: кадр из трансляции DAZN
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
