«Челси» проиграл «Сандерленду», пропустив на 93-й минуте – 1:2. В лайве букмекеры давали на поражение лондонцев 4% вероятности

«Челси» дома проиграл «Сандерленду» в 9-м туре АПЛ (1:2).

Лондонцы открыли счет на 4-й минуте. «Сандерленд» сравнял на 22-й и вырвал победу на 93-й.

В прематче гости котировались явными андердогами за 7.50. В лайве перед победным голом коэффициент на «Сандерленд» достигал 23.00 (примерно 4% вероятности).

«Челси» проиграл впервые за 5 матчей – до этого было 4 победы подряд во всех турнирах.

