  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Челси» прервалась серия из 4 побед после поражения от «Сандерленда» – 1:2. Тальби забил победный на 93-й
15

У «Челси» прервалась серия из 4 побед после поражения от «Сандерленда» – 1:2. Тальби забил победный на 93-й

«Челси» прервал серию из 4 побед подряд во всех турнирах.

Сегодня команда под руководством Энцо Марески проиграла «Сандерленду» (1:2) в домашнем матче 9-го тура АПЛ. 20-летний полузащитник Шамсдин Тальби забил победный гол на 93-й минуте. 

Ранее «Челси» обыграл «Ливерпуль» (2:1) и «Ноттингем Форест» (3:0) в АПЛ, а также одержал победу над «Бенфикой» (1:0) и «Аяксом» (5:1) в ЛЧ. Последнее поражение лондонцы потерпели 27 сентября – 1:3 от «Брайтона» в 6-м туре чемпионата Англии. 

29 октября «Челси» в гостях сыграет с «Вулверхэмптоном» в 1/8 финала Кубка английской лиги. 

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?5447 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoЭнцо Мареска
logoЧелси
logoСандерленд
logoпремьер-лига Англия
logoШамсдин Тальби
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Челси» проиграл «Сандерленду», пропустив от Тальби на 93-й – 1:2! Гарначо и Изидор тоже забили
18 минут назад
У Изидора 4 гола в 9 матчах АПЛ за «Сандерленд». Экс-форвард «Зенита» и «Локо» забил «Челси»
сегодня, 14:44
Гарначо забил первый гол за «Челси». Было 6 матчей без результативных действий
сегодня, 14:18
Главные новости
Ракитич о словах Ямаля про «Реал»: «Ему всего 18, еще многому предстоит научиться. Нужно защитить Ламина и дать ему свободу наслаждаться футболом, быть самим собой»
2 минуты назад
«Бавария» повторила рекорд «Милана» 33-летней давности среди клубов топ-5 лиг, выиграв все 13 матчей на старте сезона
9 минут назад
«Наполи» – «Интер». Лаутаро, де Брюйне, Мхитарян, Мактоминей играют. Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
Чемпионат России. «Спартак» победил «Оренбург», «Ростов» и «Махачкала» сыграли вничью, ЦСКА примет «Крылья», «Зенит» встретится с «Динамо» в воскресенье
50 минут назад
Здесь больше голов, чем в карьере Эрлинга Холанда! Скачайте приложение ГОЛ
15 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Наполи», «Ювентус» сыграет с «Лацио» в воскресенье
15 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» проиграл «Сандерленду», «МЮ» против «Брайтона», «Ливерпуль» в гостях у «Брентфорда»
18 минут назад
«Челси» проиграл «Сандерленду», пропустив от Тальби на 93-й – 1:2! Гарначо и Изидор тоже забили
18 минут назад
«Бавария» выиграла все 13 матчей сезона. Общий счет – 47:9
30 минут назад
У 17-летнего Карла первый гол за «Баварию» в Бундеслиге – «Менхенгладбаху». В прошлом матче он впервые забил за клуб – в ЛЧ
31 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Атлетик» против «Хетафе», «Вильярреал» в гостях у «Валенсии», «Реал» сыграет с «Барсой» в воскресенье
5 минут назад
ЦСКА – «Крылья Советов». Кисляк, Глебов, Ахметов играют. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
Первая лига. «Спартак» Кострома и «Шинник» сыграли 2:2, «Торпедо» против «Чайки»
15 минут назадLive
«Боруссия» Дортмунд – «Кельн». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
17 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». Шешко, Уэлбек, Кунья играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
17 минут назад
«Брест» – «ПСЖ». 0:2 – Хакими сделал дубль! Онлайн-трансляция
35 минут назадLive
Солари об 1:0 с «Оренбургом»: «Одна из худших игр «Спартака». Мы должны играть лучше»
41 минуту назад
Гладилин о матче «Спартака» и «Оренбурга»: «Блеклая игра. Это не спартаковский футбол»
47 минут назад
«Ростов» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью – 1:1. У команды Альбы две победы в 9 последних матчах РПЛ
51 минуту назад
Ассистент Флика о судьях: «Все мы ошибаемся, обсуждать нужно то, что мы можем контролировать. Не нужно думать об арбитрах»
54 минуты назад