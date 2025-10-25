У «Челси» прервалась серия из 4 побед после поражения от «Сандерленда» – 1:2. Тальби забил победный на 93-й

«Челси» прервал серию из 4 побед подряд во всех турнирах.

Сегодня команда под руководством Энцо Марески проиграла «Сандерленду » (1:2) в домашнем матче 9-го тура АПЛ . 20-летний полузащитник Шамсдин Тальби забил победный гол на 93-й минуте.

Ранее «Челси » обыграл «Ливерпуль» (2:1) и «Ноттингем Форест» (3:0) в АПЛ, а также одержал победу над «Бенфикой» (1:0) и «Аяксом» (5:1) в ЛЧ. Последнее поражение лондонцы потерпели 27 сентября – 1:3 от «Брайтона» в 6-м туре чемпионата Англии.

29 октября «Челси » в гостях сыграет с «Вулверхэмптоном» в 1/8 финала Кубка английской лиги.