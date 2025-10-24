Бабаев о Торопе: «Словосочетание «преемник Акинфеева» — это черная метка. Верим в Славу, без ошибок не бывает футбола»

Роман Бабаев поддержал вратаря ЦСКА Владислава Торопа.

— На Торопа, которого называют преемником Акинфеева, обрушилась критика после игры с «Локомотивом» (0:3). Владислав соответствует ожиданиям, которые на него возлагаются?

— Мне кажется, что словосочетание «преемник Акинфеева» — это в каком-то смысле черная метка. Игорь Владимирович — он один, со всеми его мыслимыми и немыслимыми рекордами.

Тороп — молодой вратарь. Конечно, сложно иногда справиться с волнением. Но Слава — наш второй вратарь, мы в него верим. Без ошибок не бывает футбола. Все нормально, команда поддержала Славу. Никто не искал крайних и виноватых, — сказал гендиректор ЦСКА.