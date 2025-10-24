Бухаров жалеет о переходе в «Зенит»: «Не справился с давлением, раз не заиграл. Там боготворили Кержакова, мне и так было тяжело, а мне начинали свистеть, когда выходил на замену»
– В «Рубине», скорее всего, уже начиналось выгорание, надо было что-то менять. Хотелось перейти на новый уровень.
В «Зените» тогда было много сборников, со многими общался. В плане адаптации проблем не было, все друг другу помогали.
Гарик Денисов за всем следил, был вожаком. Я его очень боялся, он мог напихать, спросить.
– Тебя купили за очень большие деньги. У тебя получилось справиться с таким давлением?
– Судя по тому, что не удалось заиграть, не получилось. В «Зените» боготворили Кержакова, готовы были носить на руках.
Были моменты, когда мне и так было эмоционально тяжело, и я выходил на замену, а мне начинали свистеть, кричать матом… Я как не совсем по-футбольному зрелая личность на это реагировал. Мне было тяжело.
– Что бы ты изменил в своей карьере?
– Скорее всего, не уходил бы из «Рубина» [в «Зенит»]. Есть пример Игоря Акинфеева, который всю жизнь отдал ЦСКА.
Хочу сказать всем молодым игрокам: футбольная жизнь протекает быстро, 300-400 матчей – и конец карьеры.
Надо ценить каждый день, проведенный на футбольном поле. И тогда все будет хорошо! – сказал экс-форвард «Рубина», «Зенита» и сборной России.