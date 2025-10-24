  • Спортс
16

Иньеста о словах Ямаля о «жульничестве и жалобах «Реала»: «Это добавит немного перчинки в класико. Оно выше любых слов. Это самый великий матч»

Андрес Иньеста прокомментировал слова Ламина Ямаля о «Реале».

В воскресенье мадридский клуб примет «Барселону» в 10-м туре Ла Лиги

Вингер каталонцев Ямаль посетил стрим медиафутбольной лиги Kings League, в котором Ибай Льянос, владелец клуба «Порсинос», спросил у футболиста, напоминает ли ему «Порсинос» «Реал Мадрид».

«Да, конечно. Они жульничают и жалуются», – ответил Ламин Ямаль.

Отвечая на вопрос о словах Ямаля, Иньеста отметил, что это «комментарий, добавляющий немного перчинки в класико».

«Я понимаю, о чем речь. Вне зависимости от комментариев, это будет зрелищный матч. Посмотрим, как все сложится. Обычно слишком большое внимание уделяется тому, что говорят игроки, особенно перед такими поединками. Я, честно говоря, не очень слежу за новостями.

Кто-то скажет, что это способ подогреть атмосферу, кому-то это не понравится, но на самом деле важно лишь то, что произойдет за эти 90 минут. Класико стоит выше любых слов – будь то игрока, президента или руководителя. Для меня это самый великий матч, который существует.

Если клуб сочтет, что Ямаль поступил неправильно, думаю, они обсудят это внутри команды», – сказал бывший полузащитник «Барселоны». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
