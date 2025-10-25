  • Спортс
  • Мбаппе перед класико: «Чувствую себя отлично. Всегда хочу помогать «Реалу» – голами или иным способом»
Мбаппе перед класико: «Чувствую себя отлично. Всегда хочу помогать «Реалу» – голами или иным способом»

Килиан Мбаппе высказался в преддверии матча с «Барселоной».

«Реал» сыграет с «блауграной» в воскресенье на «Сантьяго Бернабеу» в 10-м туре Ла Лиги.

«Чувствую себя отлично. Я всегда хочу помогать команде – если забитыми голами, значит, так тому и быть, а если иным способом – тоже нормально. Я иду тем же путем, что и команда. Команде всегда нужна помощь каждого игрока, и я всегда стараюсь это делать. 

Команда готова ко всему. Этот месяц для нас чрезвычайно важен. Впереди большой матч [класико в воскресенье], но и остальная часть месяца тоже важна. Мы сделаем то, что требуется от «Мадрида» – победим и хорошо сыграем для всех мадридистов», – сказал форвард «Реала».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Реала»
