У «Арсенала» 6 побед в 6 матчах сезона ЛЧ. «Канониры» – единственная команда в турнире, не терявшая очков

«Арсенал» выиграл все 6 матчей в Лиге чемпионов.

«Арсенал» не теряет очки в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Сегодня команда Микеля Артеты разгромила «Брюгге » в 6-м туре общего этапа турнира – 3:0. Это шестая победа лондонцев в текущем сезоне ЛЧ, они набрали 18 очков из 18 возможных.

«Канониры» – единственная команда, не потерявшая ни одного балла в этом розыгрыше ЛЧ. Они лидируют в турнирной таблице.

В двух оставшихся турах «Арсенал » встретится с «Интером» и «Кайратом».