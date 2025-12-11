У «Арсенала» 6 побед в 6 матчах сезона ЛЧ. «Канониры» – единственная команда в турнире, не терявшая очков
«Арсенал» выиграл все 6 матчей в Лиге чемпионов.
«Арсенал» не теряет очки в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Сегодня команда Микеля Артеты разгромила «Брюгге» в 6-м туре общего этапа турнира – 3:0. Это шестая победа лондонцев в текущем сезоне ЛЧ, они набрали 18 очков из 18 возможных.
«Канониры» – единственная команда, не потерявшая ни одного балла в этом розыгрыше ЛЧ. Они лидируют в турнирной таблице.
В двух оставшихся турах «Арсенал» встретится с «Интером» и «Кайратом».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
