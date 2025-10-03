Агент Захаряна о невключении в итоговый состав сборной: «Это нужно спрашивать у Карпина, все субъективно. Состояние у Арсена нормальное»
Агент Арсена Захаряна высказался о невключении игрока в состав сборной.
В октябре сборная России сыграет товарищеские матчи с Ираном и Боливией. В текущем сезоне Захарян провел два матча за «Сосьедад» и не отметился результативными действиями.
«Это нужно спрашивать у Карпина. Не могу это решение обсуждать. Нужно задавать вопросы тренеру. Состояние у Арсена нормальное. Наверное, тренер видит потенциально других ребят. Это его мнение, все субъективно», – сказал Геннадий Голубин.
