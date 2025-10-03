  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Захаряна о невключении в итоговый состав сборной: «Это нужно спрашивать у Карпина, все субъективно. Состояние у Арсена нормальное»
11

Агент Захаряна о невключении в итоговый состав сборной: «Это нужно спрашивать у Карпина, все субъективно. Состояние у Арсена нормальное»

Агент Арсена Захаряна высказался о невключении игрока в состав сборной.

В октябре сборная России сыграет товарищеские матчи с Ираном и Боливией. В текущем сезоне Захарян провел два матча за «Сосьедад» и не отметился результативными действиями.

«Это нужно спрашивать у Карпина. Не могу это решение обсуждать. Нужно задавать вопросы тренеру. Состояние у Арсена нормальное. Наверное, тренер видит потенциально других ребят. Это его мнение, все субъективно», – сказал Геннадий Голубин.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoРеал Сосьедад
logoМатч ТВ
logoГеннадий Голубин
агенты
logoВалерий Карпин
logoАрсен Захарян
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ямаль, Хейсен, Педри, Родри, Кукурелья, Баэна, Гримальдо – в составе сборной Испании на матчи с Грузией и Болгарией
16сегодня, 09:59
Чемпионат Испании. «Валенсия» уступила «Овьедо» в перенесенном из-за ливней матче
15630 сентября, 19:58
«Сосьедад» о том, что Захарян не сыграл с «Барсой»: «Арсен здоров и готов на 100%. Тренер принял решение выпустить других игроков»
929 сентября, 15:46
Главные новости
40-летний Роналду вызван в сборную Португалии. Бруну, Леау, Феликс, Семеду, Нунеш тоже в списке
1229 минут назад
Это «Морской бой» – но про футбол! Выбирайте клуб
43 минуты назадТесты и игры
Чемпионат Англии. «Борнмут» примет «Фулхэм», «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в субботу
843 минуты назад
Смертин включил Дрогба, Аршавина, Тумиловича, Терри, Лэмпарда, Онопко в символическую сборную тех, с кем играл
947 минут назадФото
Андрей Канчельскис: «Спартак» – лондонский «Арсенал» номер два. Те тоже сначала идут на первом месте, а потом четвертые»
17сегодня, 11:43
Карпин о первом вызове Умярова в сборную: «Не думаю, что тут есть чему удивляться. Видим его прогресс, он стабильно показывает хороший футбол в «Спартаке» и был в наших списках»
20сегодня, 11:25
Доннарумма, Тонали, Калафьори, Бастони, Кин, Ретеги, Локателли – в составе сборной Италии на матчи с Эстонией и Израилем
33сегодня, 11:14
Умяров, Глушенков, Миранчуки, Батраков, Сафонов, Кисляк, Садулаев – в итоговом составе сборной России на матчи с Ираном и Боливией
109сегодня, 10:50
Генсек РФС о бане России: «Вопрос возвращения все чаще возникает. Многие страны меняют позицию и допускают возможность как допуска РФ, так и игры с нами»
15сегодня, 10:42
«Крылья Советов»: «75-летний Валерьян Панфилов возобновляет игровую карьеру. Он уже провел первую тренировку и отправится с командой на матч с «Рубином»
69сегодня, 10:27Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Подкаблучник! Не успел жениться, а уже все». Смертин о словах Тумиловича про него из-за отказа ехать в казино
16 минут назад
Алонсо о 2:5 от «Атлетико»: «Такое случается во всех командах. «Реал» не забыл об этом, но и не зацикливается. Не стоит слишком превозносить победы и унывать после поражений»
218 минут назад
Юран о дерби «Спартака» и ЦСКА: «Нужно умереть на поле, но порадовать болельщиков. Еще при мне говорили: можете не выиграть Кубок, не стать чемпионом, но ЦСКА надо обыграть»
318 минут назад
«Узбекистану тренера уровня Клоппа надо брать. Я против Каннаваро – у него слабая карьера». Ирисметов о сборной
836 минут назад
Карпин о невключении Мостового в состав сборной: «Ориентировались на состояние игрока. И не забывайте про конкуренцию, на этой позиции она высокая: есть Бакаев и Садулаев»
645 минут назад
Кафанов о сборной: «Сафонов – вратарь основной обоймы, Агкацев давно заслужил быть в команде, Максименко в сентябре хорошо отыграл с Иорданией, Адамов выручает «Зенит»
8сегодня, 11:39
Александр Гришин: «Динамо» не будет претендовать на чемпионство в этом сезоне, а в следующем – сможет. Если не удастся, с Карпина будут спрашивать»
3сегодня, 11:15
Юрист Писарского обратился в прокуратуру по делу об отстранении игрока: «Мы будем действовать и бороться до конца в рамках имеющихся у нас по закону прав»
6сегодня, 10:45
Бентанкур продлил контракт с «Тоттенхэмом»: «Мы хотим взять еще больше трофеев»
10сегодня, 10:34
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Хетафе», «Реал» сыграет с «Вильярреалом» в субботу, «Барселона» – с «Севильей» в воскресенье
5сегодня, 10:13