Агент Захаряна о невключении в итоговый состав сборной: «Это нужно спрашивать у Карпина, все субъективно. Состояние у Арсена нормальное»

Агент Арсена Захаряна высказался о невключении игрока в состав сборной.

В октябре сборная России сыграет товарищеские матчи с Ираном и Боливией. В текущем сезоне Захарян провел два матча за «Сосьедад » и не отметился результативными действиями.

«Это нужно спрашивать у Карпина . Не могу это решение обсуждать. Нужно задавать вопросы тренеру. Состояние у Арсена нормальное. Наверное, тренер видит потенциально других ребят. Это его мнение, все субъективно», – сказал Геннадий Голубин .