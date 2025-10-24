Губернатор Самарской области Федорищев: «Адиев – наш тренер. С «Крыльями» до конца сезона. Все остальное – спекуляции и хайп. Точка»
Вячеслав Федорищев поддержал главного тренера «Крыльев Советов».
«Адиев – наш тренер. С «Крыльями» до конца сезона. Обсуждаем будущее.
Все остальное – спекуляции и хайп. Точка», – написал губернатор Самарской области в соцсетях.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?2562 голоса
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости