Губернатор Самарской области Федорищев: «Адиев – наш тренер. С «Крыльями» до конца сезона. Все остальное – спекуляции и хайп. Точка»

Вячеслав Федорищев поддержал главного тренера «Крыльев Советов».

«Адиев – наш тренер. С «Крыльями» до конца сезона. Обсуждаем будущее.

Все остальное – спекуляции и хайп. Точка», – написал губернатор Самарской области в соцсетях.