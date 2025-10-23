«Крылья» могут уволить Адиева в случае поражения от ЦСКА («Матч ТВ»)

Будущее Магомеда Адиева в «Крыльях Советов» зависит от результата матча с ЦСКА.

По информации «Матч ТВ», главный тренер может быть уволен, если самарцы в ближайшем туре Мир РПЛ 25 октября не одержат победу над ЦСКА .

«У «Крыльев» непростое положение в таблице, в том числе потому, что из‑за травм выбыли лидеры команды. Однако руководству клуба нужен результат, которого у Адиева в последних матчах нет.

В случае, если команда не одержит победу в ближайшем туре РПЛ, тренерский штаб может быть отправлен в отставку», – цитирует «Матч ТВ » неназванный источник.

После 12 туров «Крылья Советов » набрали 13 очков и занимают 11‑е место в таблице Мир РПЛ. На групповой стадии Фонбет Кубка России команда заняла 3-е место в группе В и вышла в плей‑офф Пути регионов.

Адиев работает в клубе с июня. Контракт 48‑летнего специалиста был заключен на один год с возможностью продления по соглашению сторон. В последних 14 матчах чемпионата и Кубка России «Крылья Советов» одержали лишь одну победу в основное время – над «Сочи» (2:0) в РПЛ .