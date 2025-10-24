Губернатор Федорищев о возможном увольнении Адиева из «Крыльев»: «Это не так»
Вячеслав Федорищев опроверг слухи о возможной отставке Магомеда Адиева.
Сообщалось, что есть вероятность увольнения тренера «Крыльев Советов» в случае поражения от ЦСКА.
«Адиева могут уволить? Нет, это не так», — сказал губернатор Самарской области.
После 12 туров «Крылья» занимают в РПЛ 11-е место. В субботу самарцы сыграют в гостях с ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости