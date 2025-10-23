«Крылья» не уволят Адиева в случае поражения от ЦСКА: «Руководство региона и клуба полностью доверяет тренеру. Подобные новости накануне важных матчей – психологическое давление недоброжелателей»

Магомед Адиев не будет уволен в случае поражения от ЦСКА.

Ранее сообщалось , что игра против армейцев может стать для главного тренера «Крыльев Советов » последней. «Данная информация не соответствует действительности, руководство региона и клуба полностью доверяет главному тренеру. Выход подобных новостей накануне важных матчей в клубе расценивают как психологическое давление со стороны недоброжелателей», – сообщили в пресс-службе самарской команды