Юрий Семин: «Зарплата детского тренера минимальна в академии в Орле – руководители на это должны обратить внимание. Такая проблема и провоцирует обилие иностранцев, возможно»
Юрий Семин высказался о проблеме низких зарплат детских тренеров.
– Одной из главных проблем детско-юношеского футбола принято считать низкие зарплаты тренеров. Это так?
– Да.
Например, в нашей академии в Орле зарплата детского тренера минимальна. На это должны обратить внимание руководители нашего футбола и министерство спорта.
Возможно, такая проблема и провоцирует обилие иностранцев в нашем футболе, – сказал бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.
