  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Без Миранчука «Динамо» надо будет провести лучший матч в сезоне, прыгнуть выше головы». Силкин об игре с «Зенитом»
1

«Без Миранчука «Динамо» надо будет провести лучший матч в сезоне, прыгнуть выше головы». Силкин об игре с «Зенитом»

Сергей Силкин высказался в преддверии матча «Зенит» – «Динамо».

Игра 13-го тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге.

«Динамо» будет непросто с учетом кадровых потерь. Без Миранчука, который неплохо связывал игру в атаке в последних матчах, непонятно, как команда Карпина будет действовать впереди.

Конечно, есть хорошее нападение в лице Сергеева и Тюкавина, которые могут из любого момента сделать гол. Но вопрос в том, насколько часто будут им доставлять мяч из средней линии. А хотелось бы, чтобы это происходило чаще, поскольку с нынешнем игрой обороны нет уверенности, что «Динамо» избежит пропущенных мячей — у «Зенита» даже в его не лучшем состоянии возможности забить всегда возникнут. 

В общем, Питер выглядит фаворитом игры, и динамовцам надо будет провести лучший матч в сезоне, прыгнуть выше головы, чтобы добиться победы или ничьи», – сказал бывший тренер «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoДинамо Москва
logoАнтон Миранчук
logoСергей Силкин
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лещук не отнес «Зенит» к клубам с самой богатой историей: «Это «Динамо» и «Спартак», если взять СССР»
вчера, 21:36
Лещук о матче с «Зенитом»: «Пусть боятся, что «Динамо» к ним едет – у нас история больше, чем у них. Главный наш соперник – мы сами, можем обыграть кого угодно»
вчера, 18:54
Игорь Лещук: «Динамо» колбасит. Можно сказать, что вратари плохие, но xG выше, чем мы забили, – получается, у нас нападающие плохие? Из крайности в крайность нет смысла переходить»
вчера, 17:52
Главные новости
Всего 5 игроков играли за «ПСЖ» и «Арсенал». Вспомнить пятого – невозможный челлендж
сегодня, 03:00Тесты и игры
Экс-тренер Уайлдера о боксерских задатках Месси и Роналду: «Лионель жестче. Он будто всегда на взводе, выглядит так, словно тебя ждет взбучка, если ты скажешь ему что-то не то»
вчера, 22:10
«Ливерпуль» следит за Семеньо, «МЮ» и «Тоттенхэм» тоже интересовались вингером «Борнмута». До лета трансфер почти нереален, в межсезонье потребуется около 75 млн фунтов (Daily Mail)
вчера, 22:01
Название одного из клубов-участников FONBET Кубка России совпадает с фамилией легенды АПЛ. Какой?
вчера, 22:00Тесты и игры
Лещук не отнес «Зенит» к клубам с самой богатой историей: «Это «Динамо» и «Спартак», если взять СССР»
вчера, 21:36
Аршавин считает, что Месси лучше Роналду: «Конечно. Богом ему дано больше»
вчера, 21:27
«Мидтьюлланд» лидирует в ЛЕ с 9 очками после 3 туров. «Лион» – 3-й, «Астон Вилла» – 10-я, «Ноттингем» – 17-й, ПАОК – 20-й, «Рома» – 23-я, «Штутгарт» – 29-й, «Рейнджерс» – последние
вчера, 21:15
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева победил «Лилль» – 4:3, «Ноттингем» обыграл «Порту», «Астон Вилла» уступила «Гоу Эхед Иглс»
вчера, 20:58
Лига конференций. «Шахтер» уступил «Легии», «Динамо» Киев разгромлен «Самсунспором», «Пэлас» проиграл АЕК Ларнака, «Ноа» сыграл вничью с «Университатя Крайова»
вчера, 20:57
«Если ребенок плачет, география не имеет значения». Фанаты «Фенербахче» вывесили баннеры в поддержку Палестины на матче со «Штутгартом» в ЛЕ
вчера, 20:54Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Директор «Акрона» о переносе матча с «Локо» в Саранск: «Самара готовится к проведению форума «Россия — спортивная держава». Рассчитываем на успех»
1 минуту назад
Симонян о 99-летии: «Мне где-то неловко: вся моя плеяда уже ушла «туда», а я пока держусь»
32 минуты назад
39-летний Джеко – самый возрастной автор гола в истории ЛК
46 минут назад
Фанаты «Фейеноорда» устроили файер-шоу перед матчем с «Панатинаикосом» в ЛЕ. Начало игры дважды переносили из-за шторма «Бенджамин»
вчера, 21:57Фото
«Рома» проиграла 3 домашних матча подряд впервые с 2011 года. При Гасперини у римлян 4 поражения в 10 играх
вчера, 21:32
«Фиорентина» лидирует в ЛК после 2-го тура, «Райо» – 8-й, «Ноа» – 12-й, АЕК Николича – 13-й, «Пэлас» – 16-й, «Шахтер» – 17-й, киевское «Динамо» – 34-е
вчера, 21:22
Маркус Рэшфорд: «Класико – самый большой матч в футболе, самый просматриваемый в мире, нечто особенное. «Барселоне» важно контролировать игру настолько, насколько это возможно»
вчера, 21:07
Адвокат Сильвестри о судье Захарове, ударившем пешехода: «Может вменяться нанесение легких повреждений, побои – это до двух лет лишения свободы. Но легко отделаться штрафом, опасаться нечего»
вчера, 20:56
Галактионов про 2:1 с «Балтикой»: «Хорошая встряска для «Локомотива». Непонятно, как сложилась бы игра, не отмени ВАР несколько голов – молодцы, что реализовали моменты»
вчера, 20:38
Генсек РФС Митрофанов про изменение лимита: «Министр просто хочет создать условия для еще более качественной подготовки игроков. Он понимает, что нужно не испортить потенциал – а он огромный»
вчера, 20:35