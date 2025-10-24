«Без Миранчука «Динамо» надо будет провести лучший матч в сезоне, прыгнуть выше головы». Силкин об игре с «Зенитом»

Сергей Силкин высказался в преддверии матча «Зенит» – «Динамо».

Игра 13-го тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге.

«Динамо» будет непросто с учетом кадровых потерь. Без Миранчука, который неплохо связывал игру в атаке в последних матчах, непонятно, как команда Карпина будет действовать впереди.

Конечно, есть хорошее нападение в лице Сергеева и Тюкавина, которые могут из любого момента сделать гол. Но вопрос в том, насколько часто будут им доставлять мяч из средней линии. А хотелось бы, чтобы это происходило чаще, поскольку с нынешнем игрой обороны нет уверенности, что «Динамо » избежит пропущенных мячей — у «Зенита » даже в его не лучшем состоянии возможности забить всегда возникнут.

В общем, Питер выглядит фаворитом игры, и динамовцам надо будет провести лучший матч в сезоне, прыгнуть выше головы, чтобы добиться победы или ничьи», – сказал бывший тренер «Динамо».