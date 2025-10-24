  • Спортс
  Игру «Зенит» – «Динамо» в 13-м туре РПЛ обслужит арбитр Сухой. На «Краснодар» – «Рубин» назначен Чистяков
15

Игру «Зенит» – «Динамо» в 13-м туре РПЛ обслужит арбитр Сухой. На «Краснодар» – «Рубин» назначен Чистяков

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 13-го тура Мир Российской Премьер-лиги.

25 октября (суббота)

«Спартак» – «Оренбург»: судья – Рафаэль Шафеев. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Алексей Стипиди; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Алексей Резников.

«Ростов» – «Динамо» Махачкала: судья – Евгений Буланов. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Михаил Иванов; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Иван Сараев; инспектор – Сергей Французов.

ЦСКА – «Крылья Советов»: судья – Егор Егоров. Помощники судьи – Денис Петров, Артем Перов; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Виктор Кулагин.

26 октября (воскресенье)

«Акрон» – «Локомотив»: судья – Антон Фролов. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Александр Гончар.

«Пари НН» – «Балтика»: судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Герман Коваленко; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Андрей Иванов.

«Зенит» – «Динамо»: судья – Алексей Сухой. Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Зуев.

«Краснодар» – «Рубин»: судья – Артем Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Иван Сараев; инспектор – Эдуард Малый.

27 октября (понедельник)

«Ахмат» – «Сочи»: судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Юрий Баскаков.

