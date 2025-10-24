Аллегри об арбитрах: «Судить стало труднее, несмотря на ВАР. Раньше у игроков было две секунды на решение, сейчас – полсекунды. Игра стала быстрее, футболисты изменились физически, как в баскетболе»
Массимилиано Аллегри считает, что сегодня арбитрам стало сложнее судить.
Главный тренер «Милана» ответил на вопрос о спорах по поводу пенальти, назначенного в пользу его команды в матче с «Фиорентиной» (2:1).
«Это вещи, которые случались, случаются и будут случаться в футболе. Сегодня судить очень трудно, несмотря на наличие ВАР. Я видел статистику, согласно которой раньше у игроков было две секунды, чтобы принять решение перед тем, как сделать действие, а сегодня – полсекунды.
Игра стала быстрее, игроки изменились физически, как в баскетболе. Сейчас разыгрывающие ростом под два метра – первым был Мэджик Джонсон», – сказал Аллегри.
