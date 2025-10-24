  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак о судействе: «Хотелось бы знать трактовки. Не только тренеры не понимают – арбитры не понимают. Один свистит так, другой так»
17

Семак о судействе: «Хотелось бы знать трактовки. Не только тренеры не понимают – арбитры не понимают. Один свистит так, другой так»

Сергей Семак высказался о проблемах судейства.

«Конечно, хотелось бы понимать протокол ВАР, когда вмешиваются или не вмешиваются. Мы видели много засчитанных мячей, когда после аута игрок касается линии, когда он вбрасывает, что тоже делать нельзя. И это не пересматривают даже тогда, когда эти моменты заканчиваются забитыми мячами.

Конечно, хотелось бы знать трактовки. Для любого тренера это дополнительный момент, как себя вести. Чем больше ты понимаешь правила, тем ты, наверное, менее бурно реагируешь.

Я понимаю тренеров, которые очень эмоционально реагируют, потому что они не понимают протокол. И я не знаю, как в этом моменте должен действовать арбитр. Если из этой логики исходить, тогда любой блок и любой фол до введения мяча должен тоже пересматриваться.

Конечно, много решений, которые нам хотелось бы понимать. И это должен объявлять представитель судейского корпуса, чтобы другие судьи тоже были в курсе. Не только мы не понимаем, судьи не понимают. Потому что один свистит так, другой так», – сказал главный тренер «Зенита». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoСергей Семак
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семак о судействе: «Много вопросов. Я был на встрече с тренерами, сто человек – и все об одном и том же говорят. Ответа, к сожалению, нет. Думаю, и судьи не понимают, где свистеть»
19 октября, 15:40
Семак об отмене гола Вендела: «Я сомневаюсь, что судья был вправе использовать ВАР. ЦСКА и другие команды касались аута с линии. Не понимаю правил – почему вмешались сейчас?»
19 октября, 14:40
Семак призвал Мажича объяснять спорные решения судей: «Важно, чтобы это было оперативно. Всем нужно понимание трактовок. Сейчас много вопросов»
17 октября, 06:30
Главные новости
Игру «Зенит» – «Динамо» в 13-м туре РПЛ обслужит арбитр Сухой. На «Краснодар» – «Рубин» назначен Чистяков
8 минут назад
Нигматуллин о суде с бывшей женой: «Общественность неадекватно восприняла мои проблемы. Я начал испытывать негативную энергию. Люди говорили, что мне так и надо – крайне некрасиво»
12 минут назад
«Роналду умеет адаптироваться, поэтому он лучший игрок мира. Месси никогда не приходилось перестраивать столько аспектов своей игры». Воспитанник «МЮ» Симпсон о Криштиану и Лео
16 минут назад
«Бавария» интересуется Шлоттербеком из «Боруссии» и Гехи. За англичанином также следят «Реал» и «Ливерпуль»
29 минут назад
«Жульничают и жалуются». Ямаль сравнил «Реал» с клубом испанской медиалиги
сегодня, 09:20
Бенитес стал главным тренером «Панатинаикоса». Команда идет 7-й в чемпионате Греции
сегодня, 09:01
«Локомотив» требует взыскать с «Химок» 10 млн рублей, «Оренбург» – 91 млн
сегодня, 08:37
«Спартак» играет за счет качества футболистов, а не за счет тренерской мысли. Вернется Станкович или нет – особой разницы нет». Генич о красно-белых
сегодня, 08:24
Руслан Нигматуллин: «С уважением отношусь к США и России и могу сказать, что дома всегда лучше. Вернулся с удовольствием – надеюсь, жить станет еще лучше в ближайшее время»
сегодня, 08:12
В футболе много Луисов Гарсий. А какого ждут в «Спартаке»?
сегодня, 08:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Семшов о матче «Зенит» – «Динамо»: «Не зацикливаюсь на противостоянии тренеров – играют команды. На примере «Спартака» – когда начинаешь что-то придумывать, может стать только хуже»
27 минут назад
«Зенит» может подписать 20-летнего бразильца Уоллеса Яна из-за возможного ухода Кассьерры (Legalbet)
39 минут назад
Дайч опроверг, что ел червей во время карьеры игрока: «Это миф. Я поднимал червя с пола и делал вид, что проглотил: «Мммм, как вкусно». Одноклубник решил, что мой хриплый голос из-за этого»
42 минуты назад
Чемпионат Франции. «Париж» против «Нанта», «Брест» примет «ПСЖ» в субботу
52 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Хилаль» Малкома, «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
сегодня, 09:05
ВидеоСпортс’’ покажет товарищеские матчи женской сборной России. Команда Юрия Красножана сыграет с Северной Македонией сегодня в 15:00
сегодня, 09:00Видео
Аллегри об арбитрах: «Судить стало труднее, несмотря на ВАР. Раньше у игроков было две секунды на решение, сейчас – полсекунды. Игра стала быстрее, футболисты изменились физически, как в баскетболе»
сегодня, 08:59
Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» примет «Севилью», «Реал» сыграет с «Барселоной» в воскресенье
сегодня, 08:50
Чемпионат Германии. «Вердер» против «Униона», «Боруссия» Менхенгладбах примет «Баварию» в субботу, «Дортмунд» сыграет с «Кельном»
сегодня, 08:35
Чемпионат Англии. «Лидс» против «Вест Хэма», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» сыграют в субботу, «Сити» и «Арсенал» – в воскресенье
сегодня, 08:22