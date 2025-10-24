Семак о судействе: «Хотелось бы знать трактовки. Не только тренеры не понимают – арбитры не понимают. Один свистит так, другой так»

Сергей Семак высказался о проблемах судейства.

«Конечно, хотелось бы понимать протокол ВАР, когда вмешиваются или не вмешиваются. Мы видели много засчитанных мячей, когда после аута игрок касается линии, когда он вбрасывает, что тоже делать нельзя. И это не пересматривают даже тогда, когда эти моменты заканчиваются забитыми мячами.

Конечно, хотелось бы знать трактовки. Для любого тренера это дополнительный момент, как себя вести. Чем больше ты понимаешь правила, тем ты, наверное, менее бурно реагируешь.

Я понимаю тренеров, которые очень эмоционально реагируют, потому что они не понимают протокол. И я не знаю, как в этом моменте должен действовать арбитр. Если из этой логики исходить, тогда любой блок и любой фол до введения мяча должен тоже пересматриваться.

Конечно, много решений, которые нам хотелось бы понимать. И это должен объявлять представитель судейского корпуса, чтобы другие судьи тоже были в курсе. Не только мы не понимаем, судьи не понимают. Потому что один свистит так, другой так», – сказал главный тренер «Зенита ».