«Бавария» интересуется Шлоттербеком из «Боруссии» и Гехи. За англичанином также следят «Реал» и «Ливерпуль»
«Бавария» работает над усилением обороны.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в последние дни состоялась встреча между спортивным директором мюнхенцев Максом Эберлем и агентом Марка Гехи.
«Бавария» включилась в борьбу за защитника «Кристал Пэлас», который собирается покинуть клуб летом в статусе свободного агента. В гонке также участвуют «Реал Мадрид» и «Ливерпуль».
Гехи, наряду с Нико Шлоттербеком из «Боруссии» Дортмунд, входит в число приоритетных целей Эберля на случай, если Кайо Упамекано решит не продлевать контракт или если Ким Мин-Дже будет продан.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Флориана Плеттенберга в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости