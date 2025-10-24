  • Спортс
  • «Бавария» интересуется Шлоттербеком из «Боруссии» и Гехи. За англичанином также следят «Реал» и «Ливерпуль»
«Бавария» интересуется Шлоттербеком из «Боруссии» и Гехи. За англичанином также следят «Реал» и «Ливерпуль»

«Бавария» работает над усилением обороны.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в последние дни состоялась встреча между спортивным директором мюнхенцев Максом Эберлем и агентом Марка Гехи.

«Бавария» включилась в борьбу за защитника «Кристал Пэлас», который собирается покинуть клуб летом в статусе свободного агента. В гонке также участвуют «Реал Мадрид» и «Ливерпуль».

Гехи, наряду с Нико Шлоттербеком из «Боруссии» Дортмунд, входит в число приоритетных целей Эберля на случай, если Кайо Упамекано решит не продлевать контракт или если Ким Мин-Дже будет продан.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Флориана Плеттенберга в Х
