«Бавария» интересуется Шлоттербеком из «Боруссии» и Гехи. За англичанином также следят «Реал» и «Ливерпуль»

«Бавария» работает над усилением обороны.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в последние дни состоялась встреча между спортивным директором мюнхенцев Максом Эберлем и агентом Марка Гехи .

«Бавария » включилась в борьбу за защитника «Кристал Пэлас », который собирается покинуть клуб летом в статусе свободного агента. В гонке также участвуют «Реал Мадрид» и «Ливерпуль ».

Гехи, наряду с Нико Шлоттербеком из «Боруссии» Дортмунд, входит в число приоритетных целей Эберля на случай, если Кайо Упамекано решит не продлевать контракт или если Ким Мин-Дже будет продан.