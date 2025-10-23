  • Спортс
  • Игорь Лещук: «Динамо» колбасит. Можно сказать, что вратари плохие, но xG выше, чем мы забили, – получается, у нас нападающие плохие? Из крайности в крайность нет смысла переходить»
8

Игорь Лещук призвал всех футболистов «Динамо» играть стабильнее.

– Самые критикуемые линии в «Динамо» – вратарская и оборонительная. Согласны с этим?

– Да, но надо смотреть в целом на картину: если вратарь пропустил, то это мы плохие? Так нельзя сказать. У нас все вратари (Лунев, Расулов, Кудравец) – качественные футболисты. В некоторых моментах с обороной есть недопонимание, пропускали глупые голы, как в игре со «Спартаком» и «Локомотивом», – нельзя сказать, что один вратарь виноват.

– Связаны ли ошибки вратарей с требованиями Карпина разыгрывать мяч?

– С розыгрышем мяча пропустили только в прошедшем матче с «Крыльями», больше голов не было.

Нам нужно прибавить в стабильности в игре всей команды и выдать стабильную серию. Сейчас нас колбасит: то выиграли, то не выиграли. Можно сказать, что вратари плохие, но если посмотреть на показатель xG – он выше, чем мы забили, мы должны были больше забивать.

Тогда, получается, можно сказать, что у нас нападающие плохие? Из крайности в крайность нет смысла переходить, нам всем нужно прибавить, – сказал голкипер «Динамо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
