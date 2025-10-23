«Я жирный. Спасибо!» Станковичу подарили «Kinder Сюрприз» после матча с махачкалинским «Динамо» – тренер «Спартака» обрадовался

Деяну Станковичу подарили «Kinder Сюрприз».

«Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» в 6-м туре группового этапа FONBET Кубка России (3:1).

Когда тренер проходил мимо журналистов, одна из местных девушек сделала вид, что хочет отбить «кулачок» сербу, а потом сразу вручила ему шоколадку. Станкович обрадовался, поблагодарил девушку и ответил: «Я жирный. Я большой. Спасибо!»