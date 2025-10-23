Заварзин о «Спартаке»: «20+ лет наплыв иностранцев, а чемпионами не становятся – тогда растите своих. В Европе не перед кем выпендриваться, а зачем показывать хороших иностранцев Томску?»

Юрий Заварзин считает, что «Спартаку» иностранные футболисты не нужны.

«Игроки нравятся тогда, когда команда чемпионом становится. В «Спартаке » больше 20 лет наплыв иностранцев, а команда не становится чемпионом. Поэтому не вижу положительных факторов в присутствии иностранных футболистов.

Безусловно, лимиты на легионеров в сегодняшней ситуации нужно вводить, потому что приезжают игроки не экстра-класса, а нам не перед кем выпендриваться в Европе, ведь нас туда не пускают. Зачем показывать хороших иностранцев Томску или Новосибирску? Можно без них обойтись.

Те же «Локомотив », «Динамо » и ЦСКА показывают, что есть хорошая российская молодежь. Иностранцы нужны для того, чтобы становиться чемпионом здесь и сейчас, а у «Спартака» это не получается. Тогда растите своих.

Сейчас самое удобное время от иностранцев вообще освободиться», – отметил бывший генеральный директор «Спартака».