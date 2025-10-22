Радимов про «Спартак»: «В каждом матче какие-то непонятки, они не знают, что делать. Просто набор дорогих игроков. Привезли двух центральных защитников, а один косячит больше другого»
Владислав Радимов не исключает, что уход Деяна Станковича поможет «Спартаку».
– Может быть, это будет хорошо для «Спартака»?
– Возможно. Потому что в каждом матче какие-то непонятки, они просто не знают, что делать. «Спартак» действительно не выглядит командой, которая готова бороться за какие-то места. Просто хороший набор дорогих футболистов.
И если бы в этой игре с «Ростовом» что-то индивидуально не придумал Барко, то как бы «Спартак» спасся? Привезли двух центральных защитников, а один косячит больше другого. Слов нет... – сказал бывший хавбек сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости