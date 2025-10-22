Дель Пьеро о «Ювентусе»: «Я боюсь повторения прошлого сезона – нужны игроки и люди с огнем внутри. Йылдыз заслуживает капитанскую повязку»
Алессандро Дель Пьеро высказался о том, что необходимо «Ювентусу» для успеха.
Ранее серия команды без побед достигла шесть матчей – 5 ничьих и 1 поражение. Сейчас туринцы играют в гостях с «Реалом» (0:0, первый тайм) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Ювентусу» нужны игроки и люди в клубе, у которых есть огонь внутри.
Ситуация меня беспокоит: я боюсь повторения прошлого сезона.
Кенану [Йылдызу] нужно дать немного свободы, он заслуживает капитанскую повязку в «Ювентусе», – заявил бывший нападающий туринцев.
