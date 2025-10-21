  • Спортс
  Тудор о «Реале»: «Приезд на «Бернабеу» должен мотивировать, завтра «Юве» проведет хороший матч. При другом календаре мы шли бы первыми в Серии А»
2

Тудор о «Реале»: «Приезд на «Бернабеу» должен мотивировать, завтра «Юве» проведет хороший матч. При другом календаре мы шли бы первыми в Серии А»

Игор Тудор высказался о состоянии «Ювентуса».

В среду туринцы сыграют на выезде с «Реалом» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. В воскресенье «Ювентус» проиграл «Комо» (0:2) в 7-м туре Серии А. 

«Ожидаю серьезной реакции, потому что приезд сюда (на «Бернабеу» – Спортс’‘) должен мотивировать. Думаю, завтра мы проведем хороший матч.

Злюсь ли я? Я не читаю газеты. Я могу реагировать только на ту энергию, которую чувствую от людей вокруг меня. Я полностью сосредоточен на команде и на том, что должен делать. Моя задача – думать о том, как помочь команде и каждому игроку индивидуально. Я никогда не думаю о себе, стараюсь делать все возможное, оставаясь сосредоточенным и хладнокровным.

Матчи идут как идут, мы уже обсуждали это безумное расписание. Три встречи Лиги чемпионов – с «Боруссией», «Вильярреалом» и «Реалом». А в чемпионате подряд – «Интер», «Аталанта» и «Милан».

Я сужу по самим матчам команды: в некоторых мы провели отличные игры. Но матч за матчем накапливается усталость. В «Ювентусе» ничья вызывает разочарование. Против «Интера» мы сыграли отлично, против «Аталанты» были лучше, в матче с «Вероной» не дали пенальти и удаление, а против «Милана» мы взяли одно очко – я доволен, но болельщик – нет.

Я объяснил себе этот кризис «Ювентуса», но все эти матчи подряд делают все гораздо труднее. Игроки могли отдать больше, и я тоже мог отдать больше. В «Ювентусе» ничья равносильна поражению – так было всегда.

Я очень спокоен, чувствую себя хорошо и мотивирован продолжать работать дальше. Я хочу готовить каждый матч как финал. Без ошибок в игре с «Вероной» и при другом календаре мы были бы первыми. Это так, я не оправдываюсь. Это на 100% так, потому что я анализирую именно выступления команды», – сказал главный тренер «Ювентуса».  

Илья Учватов
сайт Альфредо Педуллы
