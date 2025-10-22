  • Спортс
  • Тудор об игре с «Реалом»: «Система не так уж важна – характер, темп и уровень игроков решают исход матчей. «Ювентусу» придется страдать, но мы здесь, чтобы добиться успеха»
7

Тудор об игре с «Реалом»: «Система не так уж важна – характер, темп и уровень игроков решают исход матчей. «Ювентусу» придется страдать, но мы здесь, чтобы добиться успеха»

Игор Тудор считает, что схема не имеет большого значения для победы в матчах.

Сегодня «Ювентус» в гостях сыграет с «Реалом» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет в 22:00 по московскому времени.

«Система игры не так уж важна: те, кто так думает, мало что понимают.

В футболе важны характер, темп и уровень игроков, именно они решают исход матчей.

Нам придется уступать и иногда страдать, учитывая высокий уровень «Реала», но мы здесь, чтобы добиться успеха», – заявил главный тренер «Ювентуса».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Николо Скиры
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЮвентус
logoЛа Лига
logoсерия А Италия
logoРеал Мадрид
logoтактика
logoИгор Тудор
психология
