  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Паркер о Рэшфорде в «МЮ»: «Маркус ленился, подводил партнеров по команде. Он не мог выложиться по полной и отдать все ради клуба детства – это многое о нем говорит»
5

Паркер о Рэшфорде в «МЮ»: «Маркус ленился, подводил партнеров по команде. Он не мог выложиться по полной и отдать все ради клуба детства – это многое о нем говорит»

Пол Паркер раскритиковал Маркуса Рэшфорда за лень в «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне нападающий манкунианцев выступает за «Барселону» на правах аренды.

«Он подвел своих партнеров по команде. Он ленился, он ничего не сделал. Ему нужно многое доказать, если он вернется в Англию.

Сколько игроков в Великобритании доверились бы ему, если бы он играл за их команду? Мы знаем, ответ – никто. Они никогда бы не признались в этом, но чувствовали бы это внутри. Когда играл я, это был вопрос жизни и смерти, и это должно было быть заложено в нем изначально, но этого не произошло.

Он неплохо справляется, но я не думаю, что он входит в идеальный стартовый состав «Барселоны». Сыграет ли он в финале Лиги чемпионов, когда есть Ямаль, Рафинья и Левандовский? Думаю, ответ – нет. Он не выходит в стартовом составе. Честно говоря, все с Маркусом Рэшфордом, кажется, завязано на политике.

Рэшфорд сам себя поставил в невыгодное положение, в котором не знал, что делать. Если ты не можешь отдать все ради клуба детства и готов подвести остальную команду, это многое о тебе говорит. Если ты не можешь сделать то же самое в клубе, в котором играешь с детства, даже если болеешь за эту команду и любишь город, где вырос… Если ты не можешь выложиться по полной и неоднократно подводишь партнеров по команде, то ты в очень плохом положении.

Потом он перешел в «Астон Виллу», и СМИ утверждали, что он хорошо играл, но был ли он лучше Олли Уоткинса? Нет. Был ли он лучше Джейкоба Рэмзи? Нет. Но его так продавали, потому что лейтмотивом было давление на «Манчестер Юнайтед», – заявил бывший защитник «МЮ» в интервью MyBettingSites.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoМанчестер Юнайтед
logoМаркус Рэшфорд
logoпремьер-лига Англия
logoОлли Уоткинс
logoРоберт Левандовски
logoЛа Лига
logoДжейкоб Рэмзи
logoРафинья Диас
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАстон Вилла
logoБарселона
logoЛамин Ямаль
Пол Паркер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Меленстен о Рэшфорде и «МЮ»: «Не думаю, что он вернется при Амориме, ведь что-то вынудило его перейти в «Барсу». В Испании не так сложно, как в АПЛ, особенно в команде с 70% владения»
4сегодня, 15:31
Кин о Рэшфорде: «Он был частью проблемы «МЮ». Маркус должен был задавать стандарты. Фанатов раздражал его язык тела – он не возвращался в защиту и не прессинговал»
2215 октября, 09:26
Маркус Рэшфорд: «Я очень долго находился в нестабильной обстановке – было сложно сохранять стабильную игру. Хочу быть в лучшей форме не иногда, а как можно чаще»
1913 октября, 14:15
Деку о Рэшфорде: «Барса» им довольна. Возможно, ему было трудно в «МЮ», потому что от него многого требовали»
1530 сентября, 09:41
Пол Скоулз: «Рэшфорд талантлив, но за него сложно радоваться из-за позорного отношения к «МЮ». Он фактически предал клуб. И в «Барсе» есть признаки нежелания работать на команду»
3322 сентября, 19:24
Главные новости
Бывший вице-президент «Барсы» о Месси: «Он много получал, но более чем заслуживал этого, он многое дал клубу. Что бы мы ни сделали для Лионеля, этого будет мало»
210 минут назад
Только «Зенит» набрал 18 из 18 очков на групповом этапе Кубка России
319 минут назад
«Зенит» не проигрывает больше двух месяцев – 10 побед, 3 ничьих. Дальше – «Динамо»
1140 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» забил 6 голов «Оренбургу», «Динамо» разгромило «Крыльям», «Краснодар» сыграет с «Сочи» в четверг
96353 минуты назад
Чем запомнились матчи «Челси» и «Ливерпуля» перед возвращением ЛЧ? Узнайте в нашем новом тексте
54 минуты назадСпецпроект
«Зенит» в большинстве разгромил «Оренбург» – 6:0! Ерохин сделал дубль, Жерсон забил дебютный гол, Ревазова удалили на 6-й минуте
103сегодня, 19:24
У «Зенита» 13 побед над «Оренбургом» с общим счетом 40:8, одна ничья и одно поражение
24сегодня, 19:24
Кейн забил в 10 матчах подряд за «Баварию» и сборную Англии
5сегодня, 19:19
Лига чемпионов. «Реал» против «Ювентуса», «Бавария принимает «Брюгге», «Ливерпуль» в гостях у «Айнтрахта», «Челси» играет с «Аяксом», «Атлетик» обыграл «Карабах»
549сегодня, 19:01Live
«Остановите геноцид!» Фанаты «Галатасарая» вывесили баннер и изобразили флаг Палестины на трибуне перед игрой с «Буде-Глимт» в ЛЧ
30сегодня, 18:47Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Аль-Хелайфи о «ПСЖ»: «Неймар, Месси, Мбаппе и Ибрагимович помогли нам выиграть ЛЧ. Мы должны быть благодарны им всю жизнь»
12 минуты назад
«Челси» пробил два пенальти в конце 1-го тайма с «Аяксом», амстердамцы – один
6 минут назад
«Реал» – «Ювентус». 1:0 – Беллингем открыл счет, добив мяч в ворота после удара Винисиуса в штангу. Онлайн-трансляция
977 минут назадLive
«Челси» – «Аякс». 5:1 – Джордж забил, Эстевао, Фернандес и Вегорст реализовали пенальти, Тайлор удален на 13-й минуте. Онлайн-трансляция
11413 минут назадLive
«Балтика», «Крылья», «Ростов» и «Рубин» попали в Путь регионов Кубка с 3-х мест групп Пути РПЛ
15 минут назад
«Реал» 13 раз пробил по воротам «Юве» в 1-м тайме. У туринцев 3 удара
626 минут назад
Флик о Ла Масии: «Среди игроков академии царит семейный дух. Эта связь им очень помогает»
127 минут назад
Дель Пьеро о «Ювентусе»: «Я боюсь повторения прошлого сезона – нужны игроки и люди с огнем внутри. Йылдыз заслуживает капитанскую повязку»
437 минут назад
«Айнтрахт» – «Ливерпуль». 1:3 – Конате, ван Дейк и Экитике забили. Онлайн-трансляция
3138 минут назадLive
Карл стал самым молодым автором гола «Баварии» в ЛЧ, забив «Брюгге» в 17 лет и 242 дня
839 минут назад