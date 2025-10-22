Паркер о Рэшфорде в «МЮ»: «Маркус ленился, подводил партнеров по команде. Он не мог выложиться по полной и отдать все ради клуба детства – это многое о нем говорит»

Пол Паркер раскритиковал Маркуса Рэшфорда за лень в «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне нападающий манкунианцев выступает за «Барселону» на правах аренды.

«Он подвел своих партнеров по команде. Он ленился, он ничего не сделал. Ему нужно многое доказать, если он вернется в Англию.

Сколько игроков в Великобритании доверились бы ему, если бы он играл за их команду? Мы знаем, ответ – никто. Они никогда бы не признались в этом, но чувствовали бы это внутри. Когда играл я, это был вопрос жизни и смерти, и это должно было быть заложено в нем изначально, но этого не произошло.

Он неплохо справляется, но я не думаю, что он входит в идеальный стартовый состав «Барселоны». Сыграет ли он в финале Лиги чемпионов, когда есть Ямаль, Рафинья и Левандовский? Думаю, ответ – нет. Он не выходит в стартовом составе. Честно говоря, все с Маркусом Рэшфордом , кажется, завязано на политике.

Рэшфорд сам себя поставил в невыгодное положение, в котором не знал, что делать. Если ты не можешь отдать все ради клуба детства и готов подвести остальную команду, это многое о тебе говорит. Если ты не можешь сделать то же самое в клубе, в котором играешь с детства, даже если болеешь за эту команду и любишь город, где вырос… Если ты не можешь выложиться по полной и неоднократно подводишь партнеров по команде, то ты в очень плохом положении.

Потом он перешел в «Астон Виллу », и СМИ утверждали, что он хорошо играл, но был ли он лучше Олли Уоткинса ? Нет. Был ли он лучше Джейкоба Рэмзи ? Нет. Но его так продавали, потому что лейтмотивом было давление на «Манчестер Юнайтед», – заявил бывший защитник «МЮ» в интервью MyBettingSites.