Паркер о Рэшфорде в «МЮ»: «Маркус ленился, подводил партнеров по команде. Он не мог выложиться по полной и отдать все ради клуба детства – это многое о нем говорит»
В этом сезоне нападающий манкунианцев выступает за «Барселону» на правах аренды.
«Он подвел своих партнеров по команде. Он ленился, он ничего не сделал. Ему нужно многое доказать, если он вернется в Англию.
Сколько игроков в Великобритании доверились бы ему, если бы он играл за их команду? Мы знаем, ответ – никто. Они никогда бы не признались в этом, но чувствовали бы это внутри. Когда играл я, это был вопрос жизни и смерти, и это должно было быть заложено в нем изначально, но этого не произошло.
Он неплохо справляется, но я не думаю, что он входит в идеальный стартовый состав «Барселоны». Сыграет ли он в финале Лиги чемпионов, когда есть Ямаль, Рафинья и Левандовский? Думаю, ответ – нет. Он не выходит в стартовом составе. Честно говоря, все с Маркусом Рэшфордом, кажется, завязано на политике.
Рэшфорд сам себя поставил в невыгодное положение, в котором не знал, что делать. Если ты не можешь отдать все ради клуба детства и готов подвести остальную команду, это многое о тебе говорит. Если ты не можешь сделать то же самое в клубе, в котором играешь с детства, даже если болеешь за эту команду и любишь город, где вырос… Если ты не можешь выложиться по полной и неоднократно подводишь партнеров по команде, то ты в очень плохом положении.
Потом он перешел в «Астон Виллу», и СМИ утверждали, что он хорошо играл, но был ли он лучше Олли Уоткинса? Нет. Был ли он лучше Джейкоба Рэмзи? Нет. Но его так продавали, потому что лейтмотивом было давление на «Манчестер Юнайтед», – заявил бывший защитник «МЮ» в интервью MyBettingSites.