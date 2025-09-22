Пол Скоулз: «Рэшфорд талантлив, но за него сложно радоваться из-за позорного отношения к «МЮ». Он фактически предал клуб. И в «Барсе» есть признаки нежелания работать на команду»

Пол Скоулз раскритиковал отношение Маркуса Рэшфорда к «Манчестер Юнайтед».

Арендованный «Барселоной» нападающий сделал дубль в игре с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов.

«Слушайте, нет никаких сомнений в таланте, которым Маркус обладает, второй гол был великолепен, но мне очень сложно за него порадоваться. В основном из-за его отношения в то время, когда он уходил из «МЮ». Мне казалось, что оно было позорным, ни капли старания.

Если ты впал в немилость тренера – ладно, но надо помнить, что у тебя есть партнеры, что ты играешь перед 80 000 фанатов, и надо хоть немного стараться. Но я столько раз видел, что он просто пешком идет, потому что хочет уйти из «МЮ», что считаю его поведение позорным, он фактически предал «МЮ».

И если ты поступил так раз, то поступишь и второй. Даже в матче с «Ньюкаслом » были признаки нежелания возвращаться назад, работать на команду. И в «Барселоне» на такое закрывать глаза не станут», – сказал экс-хавбек «МЮ ».