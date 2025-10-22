  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Меленстен о Рэшфорде и «МЮ»: «Не думаю, что он вернется при Амориме, ведь что-то вынудило его перейти в «Барсу». В Испании не так сложно, как в АПЛ, особенно в команде с 70% владения»
3

Меленстен о Рэшфорде и «МЮ»: «Не думаю, что он вернется при Амориме, ведь что-то вынудило его перейти в «Барсу». В Испании не так сложно, как в АПЛ, особенно в команде с 70% владения»

Рене Меленстен сомневается, что Маркус Рэшфорд вернется в «МЮ» при Амориме.

В этом сезоне нападающий манкунианцев выступает за «Барселону» на правах аренды.

«Вернется ли Маркус Рэшфорд в «Манчестер Юнайтед»? Это действительно его личный выбор, и все может измениться, кто знает.

Честно говоря, не думаю, что это произойдет при Рубене Амориме, потому что, полагаю, должно было произойти что-то, чтобы вынудить его на этот переход. Так что я не знаю, но думаю, Маркус, а может быть, и «Барселона», скорее всего, захотят заключить с ним постоянный контракт. Ведь Маркусу сейчас 27, так что он все еще в хорошем возрасте.

Игра в Испании отличается от игры в Премьер-лиге. Там не так сложно, особенно учитывая, что «Барселона» владеет мячом, может быть, 70% или больше [времени], что отлично для них», – сказал сказал бывший член тренерского штаба «МЮ» в интервью CasinoHawks.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoпремьер-лига Англия
logoМаркус Рэшфорд
logoБарселона
logoЛа Лига
logoМанчестер Юнайтед
logoРене Меленстен
logoРубен Аморим
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кин о Рэшфорде: «Он был частью проблемы «МЮ». Маркус должен был задавать стандарты. Фанатов раздражал его язык тела – он не возвращался в защиту и не прессинговал»
2215 октября, 09:26
Тухель о Рэшфорде: «Он может стать одним из лучших в мире, но это нужно доказывать регулярно. Через 10 лет он может быть разочарован результатами – цифры не раскрывают его потенциал»
1614 октября, 11:35
Маркус Рэшфорд: «Я очень долго находился в нестабильной обстановке – было сложно сохранять стабильную игру. Хочу быть в лучшей форме не иногда, а как можно чаще»
1913 октября, 14:15
Пол Скоулз: «Рэшфорд талантлив, но за него сложно радоваться из-за позорного отношения к «МЮ». Он фактически предал клуб. И в «Барсе» есть признаки нежелания работать на команду»
3322 сентября, 19:24
Главные новости
«Динамо» победило впервые за 4 матча – 4:0 с «Крыльями». Дальше – «Зенит»
48 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Динамо» забило 4 гола «Крыльям», «Зенит» против «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Сочи» в четверг
6049 минут назад
Хет-трик Бабаева принес «Динамо» победу над «Крыльями Советов» – 4:0! Фомин забил прямым ударом со штрафного, гол Ахметова отменили
4910 минут назад
21-летний Бабаев сделал первый хет-трик в карьере – в матче «Динамо» с «Крыльями Советов»
1118 минут назад
Лига чемпионов. «Реал» против «Ювентуса», «Бавария примет «Брюгге», «Ливерпуль» в гостях у «Айнтрахта», «Челси» сыграет с «Аяксом», «Атлетик» – «Карабах»
7021 минуту назадLive
«Реал» или «Ювентус»? Отдайте свой голос в Пикере Спортса’’
37 минут назадТелеграм
Сперцян про конфликт с Ндонгом: «Сначала смешно было, а после заявления «Ахмата» понял, что что-то не так. Но мы разобрались. За что штраф – непонятно»
543 минуты назад
Верховный суд Мадрида запретил «Реалу» строительство двух парковок возле «Бернабеу» и подземного тоннеля. Клуб и городской совет Мадрида оплатят 18 000 евро судебных издержек (El Diario)
744 минуты назад
Джон Терри: «Возглавить «Челси» – моя последняя мечта. Когда играешь 22 года, ты на 100% узнаешь достаточно, чтобы стать тренером»
2358 минут назад
Ташуев о «Спартаке»: «Приезжают Ваноли, Абаскаль, а результата нет. Давайте уважать наших тренеров, почему им не дают шанс? 9 чемпионств выиграл Романцев, а не какой-то иностранец»
94сегодня, 15:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Рубин» – «Ахмат». 3:3 – Ндонг сравнял счет, команды бьют пенальти. Онлайн-трансляция
442 секунды назадLive
АПЛ, Ла Лига и Серия А попросили ЕС принять законодательные меры для борьбы с пиратством
28 минут назад
Экс-диетолог «Аль-Насра» Роналду: «Домашний хлеб – замечательный продукт, это хороший пребиотик, немножко его можно. Углеводы в рационе считают злом необоснованно»
13 минут назад
«Ростов» – «Пари НН». Сулейманов и Олусегун играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
322 минуты назад
«Зенит» – «Оренбург». Соболев, Жерсон и Латышонок в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
1823 минуты назад
Кубарси о класико: «Все четыре победы «Барсы» в прошлом сезоне были великими. «Реал» может создать проблемы, мы хотим стать первыми в таблице»
124 минуты назад
Юрий Семин: «Три лучших тренера РПЛ сейчас – Галактионов, Талалаев и Черчесов»
126 минут назад
Насри о реакции Энрике на критику Шевалье: «Против «Тоттенхэма», «Марселя» и «Страсбура» были ошибки – мы имеем право сказать об этом. Он талантливый вратарь, но ему нелегко в важных матчах»
427 минут назад
Джейми Каррагер: «Хватаюсь за голову при каждом угловом «Арсенала». Весь мир знает, что будет гол. Я никогда ничего подобного в футболе не видел»
434 минуты назад
Тренер «Айнтрахта» о «Ливерпуле»: «Приятно видеть, как Экитике идеально вписался в команду, ждем его в старте. Им очень не повезло с «МЮ», мы тоже бываем опасны – надеюсь на победу»
41 минуту назад