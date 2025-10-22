Меленстен о Рэшфорде и «МЮ»: «Не думаю, что он вернется при Амориме, ведь что-то вынудило его перейти в «Барсу». В Испании не так сложно, как в АПЛ, особенно в команде с 70% владения»
В этом сезоне нападающий манкунианцев выступает за «Барселону» на правах аренды.
«Вернется ли Маркус Рэшфорд в «Манчестер Юнайтед»? Это действительно его личный выбор, и все может измениться, кто знает.
Честно говоря, не думаю, что это произойдет при Рубене Амориме, потому что, полагаю, должно было произойти что-то, чтобы вынудить его на этот переход. Так что я не знаю, но думаю, Маркус, а может быть, и «Барселона», скорее всего, захотят заключить с ним постоянный контракт. Ведь Маркусу сейчас 27, так что он все еще в хорошем возрасте.
Игра в Испании отличается от игры в Премьер-лиге. Там не так сложно, особенно учитывая, что «Барселона» владеет мячом, может быть, 70% или больше [времени], что отлично для них», – сказал сказал бывший член тренерского штаба «МЮ» в интервью CasinoHawks.